Stefano Liberti. Come i signori del cibo stanno affamando la terra

In Cina vivono 700 milioni di maiali, uno ogni due abitanti. Pari alla metà di tutti i suini allevati al mondo. Per sfamare questi animali che vivono chiusi in gabbie all’interno di capannoni industriali, Pechino importa ogni anno 80 milioni di tonnellate di soia, soprattutto dall’America Latina, in particolare dall’Amazzonia brasiliana dove le sconfinate monoculture di questa leguminosa stanno distruggendo uno dei luoghi con il più alto tasso di biodiversità sulla Terra. Proprio la soia, che una volta era una delle coltivazioni che caratterizzavano l’impero cinese. Il quadro testé descritto è solo l’inizio del viaggio che il libro I signori del cibo del giornalista e scrittore Stefano Liberti fa compiere al lettore. Un quadro che evidenzia come il sistema alimentare sia ormai diventato – sfortunatamente – una branca della finanza che ha deciso di puntare sul business della crescita demografica (overpopulation business, la previsione è di 9 miliardi di abitanti nel 2050 a fronte dei 7,4 miliardi di inizio 2017) dopo lo scoppio della bolla del mercato immobiliare. In questa intervista Liberti svela i retroscena di questo reportage d’altri tempi che lo ha portato per due anni in giro per il mondo per ricostruire la filiera di quattro cibi simbolici di questo fenomeno tutt’altro che sostenibile.