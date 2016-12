Il 2016 attraverso gli occhi del pianeta. Le notizie dell’anno secondo LifeGate

“L’anno orribile”, “Un anno difficile”, “L’anno. Peggiore. Di sempre”. Queste sono solo alcune delle parole usate dalla stampa italiana e internazionale per ricordare il 2016. “Benché ci sia la tentazione di vedere quest’anno come caratterizzato da una spaventosa ondata di eventi eccezionali … non è successo nulla di magico o inspiegabile”, scrive Decca Aitkenhead sul Guardian. Sì, nel 2016 i conflitti in Siria e in Iraq e la crisi dei migranti non si sono arrestati, il centro Italia è stato colpito da un terremoto devastante, ci sono stati attentati come quello di Bruxelles, e milioni di persone hanno votato a favore di Brexit e dell’elezione di Trump. Questi fatti non sono anomali, neanche i disastri naturali, ma le conseguenze di percorsi storici che noi come abitanti di questo pianeta abbiamo deciso di intraprendere.

Ambiente

Buone notizie per il pianeta Terra. I dati relativi al buco dell’ozono indicano un netto miglioramento rispetto al 2000. Dipeso dalle decisioni ecologiste prese trent’anni fa, tra cui le misure adottate attraverso il Protocollo di Montreal del 1987.

Leggi anche: Cosa è successo in Italia nel 2016

Leggi anche: Tutte le buone leggi che ci aspettiamo dal 2017

Società

Clima

Rinnovabili

Biodiversità