Land grabbing in Myanmar. Qui il fenomeno è usato anche come persecuzione

Da decenni in Myanmar (ex Birmania) il land grabbing si espande a macchia di leopardo, intrecciandosi con le condizioni di povertà e sottomissione dei contadini, l’ingiustizia ambientale e le trattative di pace fra governo, rappresentante della maggioranza buddista, e alcuni gruppi etnici e religiosi. I villaggi dei rohingya, minoranza musulmana nello Stato Rakhine della Federazione birmana, al centro delle cronache degli ultimi giorni, sarebbero stati incendiati da militari birmani e da estremisti buddisti anche (ma non solo) per confiscarne i terreni, fra i più ricchi di risorse del Paese asiatico. Si tratterebbe - come ipotizzato da The Guardian - di uno dei casi più recenti, ma già praticato da decenni e altrove dall'esercito birmano, in cui nel land grabbing è stata utilizzata l’arma di guerra della persecuzione etnica e religiosa, la quale finora tra i Rohingya ha prodotto centinaia di morti, centinaia di migliaia di sfollati, profughi, lager, fame e – secondo alcuni osservatori dell'Onu e Human rights watch – "pulizia etnica". In questo caso particolare, però, certamente "la pulizia etnica non avviene solamente per motivi religiosi, ma questi ultimi sono un fattore determinante", ci spiega Phil Robertson di Human rights watch, uno dei quattro esperti intervistati da Lifegate sul land grabbing. "Il governo e l'Esercito birmano rifiutano l'esistenza dei Rohingya come gruppo etnico e religioso di un milione di persone e si stanno mobilitando per mandarli via. La questione della terra è importante, ma secondaria. Molte ragioni spiegano le confische, ma non possiamo dire che avvengano solo per business o pregiudizi religiosi ed etnici. Piuttosto si tratta di un mix di cause, che varia di caso in caso". Infatti, la stessa popolazione Rakhine è afflitta dalle confische, pur non essendo vittima di persecuzione.

Il settore dell'agricoltura minato dal land grabbing e dai nuovi progetti industriali

Jose Maria Arraiza, esperto di diritti delle minoranze del Norwegian refugee council in Myanmar

"Una vecchia storia. Ci sono stati vari tipi di land grabbing, ma ora serve un piano di restituzione"

Tom Kramer, responsabile in Myanmar del Transnational institute

"Dal 2012 si è abbattuta una nuova ondata di land grabbing con grandi rischi per i contadini e l’ambiente"

Phil Robertson, vice-direttore della divisione Asia di Human rights watch

"Contadini sotto tiro e l’impotenza del partito di Aung San Suu Kyi"

Cecilia Brighi, fondatrice di Italia-Birmania, ex coordinatrice Cisl per l’Asia e autrice di vari libri sul Paese asiatico

"La mia lotta contro il lavoro forzato e il ruolo degli italiani"

Con il land grabbing ci si gioca la democrazia, le conclusioni