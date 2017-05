Leonardo DiCaprio. Una vita per la vita del nostro Pianeta

Leonardo DiCaprio è nato nel 1974 a Los Angeles. Inizia sin da giovanissimo la carriera di attore, dalle pubblicità per poi giungere alle serie tv e al cinema. Molti sono i film nei quali recita, ma quello che lo conduce all’apice del successo tra il grande pubblico è sicuramente Titanic del 1997. Ha lavorato con grandissimi registi, tra cui Martin Scorsese e Quentin Tarantino. Oggi, a 42 anni (è nato l’11 novembre 1974), il Jack Dawson di Titanic ha un cachet che si aggira sui 25 milioni di dollari per film, è un produttore di successo e può dedicarsi con ancora maggior forza all’ecologia. Ha comprato un’isola sulle coste del Belize – Blackadore Caye – come Marlon Brando e Johnny Depp, solo che lui l’ha voluta per salvarla dalla deforestazione di mangrovie. È entrato nel consiglio di amministrazione di parecchie organizzazioni ambientaliste, tra cui il World Wildlife Fund. La sua Leonardo DiCaprio Foundation promuove decine di cause a favore della natura e di recente ha raccolto 40 milioni di dollari con un gala benefico a Saint Tropez.

