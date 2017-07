Cos’è l’architettura sostenibile, definizione, principi e progetti famosi

L'architettura sostenibile e le tematiche ambientali sono entrate a pieno diritto nell'agenda delle imprese, delle comunità locali ed internazionali. E le persone non possono più farne a meno. La parola “sostenibilità” e l'etichetta "architettura sostenibile" dilagano tra architetti e designer fondamentalmente per due ragioni: funzionali e formali. Ogni oggetto che sia sostenibile deve far trapelare consapevolezza ecologica, quindi attraverso la propria immagine; la sua funzionalità si relaziona al suo rapporto nei confronti dell'ambiente.

Definire l'architettura sostenibile: i principi

Progetti e esempi di architettura sostenibile

La sostenibilità, in quanto paradosso dell'artificio, pone questioni nuove: la democrazia nei confronti del pianeta è un'esigenza che porta diritta alla questione ambientale. [...] L'essere umano consuma il capitale della terra più rapidamente della capacità della natura di rigenerarsi. Una casa sostenibile non erode la bio-capacità del pianeta, ma si armonizza con esso, che così è in grado di "sostenerla (Enzo Calabrese)

Strategie per l'architettura sostenibile

I materiali da usare nell'architettura sostenibile

Tutta la cultura costruttiva preindustriale , determinata da condizioni di relativa scarsità delle risorse, fu sostenibile per definizione, perchè largamente basata su risorse rinnovabili e/o durevoli a bassa energia incorporata come legno, mattoni e pietra. Ma un architettura basata solo su questi materiali avrebbe necessariamente a disposizione una gamma di espressività piuttosto limitata