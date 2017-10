Centrali nucleari e terrorismo. Il rapporto “non pubblicabile” di Greenpeace

Le conclusioni di un rapporto commissionato da Greenpeace Francia ad un gruppo di esperti di sicurezza nucleare e terrorismo sono talmente inquietanti da aver convinto l’associazione ambientalista a non pubblicarle per intero. A riferirlo è il quotidiano Le Parisien, che spiega come il direttore generale dell’organizzazione non governativa, Jean-François Julliard, abbia infatti consegnato solamente sette copie integrali del documento ad altrettanti dirigenti di alcune istituzioni transalpine direttamente coinvolte nella supervisione del parco atomico francese: l’Autorità per la sicurezza nucleare (Asn), l’Istituto di radioprotezione e sicurezza nucleare (Irsn) e il Comando speciale militare per la sicurezza nucleare (Cossen).

“Meglio non fornire idee a potenziali malintenzionati”

Je viens de remettre officiellement aux autorités compétentes notre rapport sur les failles dans la sécurité de nos centrales nucléaires pic.twitter.com/jKtVdOSJr3 — J-F Julliard (@jfjulliard) 10 ottobre 2017

Per rendere sicure le centrali nucleari in Francia ci vorrebbero tra 140 e 222 miliardi di euro

"Les installations nucléaires ont été conçues à une époque où les menaces étaient très différentes d'ajd." — @YvesMarignac #RisqueNucleaire — Greenpeace France (@greenpeacefr) 10 ottobre 2017

Nella foto di apertura, una protesta di Greenpeace presso la centrale nucleare francese di Fessenheim ©Ruben Neugebauer/Greenpeace