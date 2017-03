Cosmetici naturali fai-da-te da regalare a Natale

Il periodo pre-natalizio porta con sé l’immancabile e piacevole scelta dei regali. Se si è a corto di idee e se si vuole risparmiare sul budget con un po’ di fantasia e creatività possiamo confezionarli con le nostre stesse mani, anche nel caso di cosmetici come creme e oli per il corpo. È sufficiente scegliere con accuratezza gli ingredienti di base coi quali si possono realizzare preparati di bellezza naturali da donare ai propri cari. Ecco alcune ricette per cosmetici fai-da-te da regalare a Natale, ma comunque perfetti anche in altre occasioni.

Balsamo labbra

Burro nutriente per il corpo

Tonico dopobarba senza alcool

Spray corpo senza alcool