Erbe di campo: scopri le erbe selvatiche commestibili, i loro usi e i loro benefici

Le erbe di campo hanno avuto molta importanza nella nostra alimentazione fino agli anni '50. In seguito, con il passaggio dalla campagna alla città sono state gradualmente sostituite dagli ortaggi coltivati. Eppure per chi vive in città è ancora possibile consumare le erbe selvatiche raccolte in proprio durante una passeggiata in campagna, in collina o al mare.

Raccogliere e preparare le erbe di campo

Quali sono le principali erbe di campo selvatiche commestibili

Cardo mariano

Erbe di campo: l'elenco completo