Turismo sostenibile in Italia e nel mondo, definizione ed esempi

La crisi economica mondiale, che ha toccato quasi tutti gli ambiti della nostra vita, sembra invece aver “graziato” il settore turistico internazionale: nel 2016, secondo quanto riportato dall'Unwto, l’Organizzazione mondiale delle Nazioni Unite per il turismo, il giro d’affari internazionale è stato di è stato di 1.260 miliardi di dollari e il numero di viaggiatori ha quasi raggiunto il miliardo e 200 mila persone, poco più di un settimo degli abitanti del pianeta. Un toccasana per l’economia, ma a volte un problema per l’ambiente e il pianeta. Migliorare questa situazione è possibile: basta iniziare a considerarla un’opportunità importante per cambiare abitudini e iniziare a viaggiare in modo più “leggero”.

Definizione: cos'è il turismo sostenibile

Quanti sono gli ecoturisti

Scegliere la meta (gli itinerari del turismo sostenibile)

Il turismo sostenibile in Italia - alcuni esempi

via Francigena, la via di San Francesco o di San Benedetto: le persone che scelgono questo tipo di viaggio, che è spirituale e culturale insieme, sono sempre di più. Gli esempi di Se vogliamo restare in Italia, non sottovalutiamo per esempio l'enorme potenziale dei cammini "nostrani", come la, la via di San Francesco o di San Benedetto: le persone che scelgono questo tipo di viaggio, che è spirituale e culturale insieme, sono sempre di più. Gli esempi di turismo sostenibile in Italia sono però moltissimi! Eccone alcuni.

Sardegna

Sicilia

Puglia

Toscana

Il turismo sostenibile nel mondo - alcuni esempi

Cuba

Qui non si viene "solo" per toccare con mano la storia di una rivoluzione, ma anche per gustare prodotti tipici locali bio, come il miele . Cuba, infatti, che per anni non si è potuta permettere i pesticidi, ha un ambiente naturale che favorisce le api: qui la moria del prezioso insetto non si è mai verificata, anzi. Le api godono di ottima salute, tanto che la produzione di miele è diventata un’esportazione chiave del paese.

New York

Nella Grande Mela non mancano certo i viaggiatori... ma si può fare turismo sostenibile a New York? L'offerta della città è così vasta, che la risposta non può essere che affermativa. Secondo alcuni, è anche possibile calibrare un itinerario sostenibile ad hoc per i più piccoli

New York si è inoltre attrezzata da luglio 2015 per ridurre l'impatto dei rifiuti "da strada " e ha bandito le stoviglie e i contenitori per cibi e bevande in polistirolo, ammettendo solo quelli in bioplastica.

Turismo sostenibile: consigli

I mezzi di trasporto

Le strutture

Il decalogo Iucn