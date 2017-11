Carlsberg, in cinque anni dimezzati i rifiuti e la CO2 (anche nella birra)

Terzo produttore nazionale (possiede anche il marchio Tuborg), ed emanazione dell’omonimo gruppo danese, Carlsberg Italia è giunta al quinto anno di pubblicazione del proprio bilancio di sostenibilità che dal 2016 viene definita ResponsiBEERity, ampliando così l’approccio dall’essere ambientalmente sostenibili a una visione che si assume una maggiore responsabilità anche dal punto di vista sociale. Che significato ha questo cambiamento? Alberto Frausin, amministratore Delegato di Carlsberg Italia, risponde così: “La chiave vincente della sostenibilità è che tutti si sentano responsabili, senza delegare ad altri, e con azioni che devono essere perseguite giorno per giorno. I risultati che abbiamo ottenuto in questi anni (dimezzamento dei rifiuti prodotti e riciclo totale di quelli residui, ndr) sono merito degli sforzi di tutte le persone che lavorano in produzione. Lo stesso vale per le aziende partner”.

Se non si valuta tutto il ciclo di vita del prodotto è greenwashing

DraughtMaster™, il nuovo sistema di spillatura

Plastica più sostenibile di vetro e acciaio

La presenza in Expo Milano 2015 di Birrificio Angelo Poretti

I principali numeri della sostenibilità di Carlsberg Italia

Buona anche per Legambiente