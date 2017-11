Tutto quello che c’è da sapere sull’acqua, in cifre

Il 22 marzo si celebra la Giornata mondiale dell'acqua, per la sensibilizzazione sulla salvaguardia dell'oro blu. Qualche cifra per capire e imparare a non sprecarla.

Uso dell'acqua nel mondo

1 miliardo le persone che non ha accesso all'acqua potabile.

Dai 3 ai 4 miliardi quelle che non hanno acqua sufficiente e in quantità stabili.

2,5 milioni coloro che sono sprovvisti di servizi igienici.

coloro che sono sprovvisti di servizi igienici. 8 milioni le persone che muoiono a causa di malattie legate all'insicurezza dell'approvvigionamento d'acqua. 1,4 milioni i bambini all'anno che muoiono per malattie causate da acqua contaminata e dall'assenza di misure igieniche adeguate. Uno ogni 20 secondi.

425 litri al giorno per ogni abitante degli Stati Uniti, mentre un abitante del Madagscar ne cosnuma 10 litri.

+55% Aumento della domanda mondiale di acqua da qui al 2050, secondo l'Ocse.

Aumento della domanda mondiale di acqua da qui al 2050, secondo l'Ocse. 215 litri consumo medio pro capite d'acqua potabile al giorno, in Italia. Anche per usi in cui non serve che sia potabile.

140 litri riserva idrica di ogni italiano, contro i 2.200 litri di uno statunitense,

i 3.300 litri di un australiano e i 1.100 litri di uno spagnolo, secondo uno studio Kinsey & Co.

40 litri la quantità minima di acqua al giorno per soddisfare i bisogni vitali, secondo l'Oms.

la quantità minima di acqua al giorno per soddisfare i bisogni vitali, secondo l'Oms. 40% della popolazione mondiale vive sotto questa soglia.

300 litri al giorno il consumo medio stimato nei Paesi più ricchi.

1700 metri cubi l'utilizzo pro capite annuo di acqua negli Stati Uniti (compresi usi agricoli e industriali).

250 metri cubi l'utilizzo pro capite annuo di acqua in Africa.

l'utilizzo pro capite annuo di acqua in Africa. 2,5 miliardi le persone che vivono in zone senza acquedotti e senza infrastrutture, secondo il rapporto Onu "UN-Water".

le persone che vivono in zone senza acquedotti e senza infrastrutture, secondo il rapporto Onu "UN-Water". 1 miliardo le persone che non hanno un rubinetto in casa. Tra queste, otto su dieci vivono in aree rurali. Sono 1/3 gli abitanti del pianeta Terra che vivrà in zone in cui l'acqua scarseggia entro il 2030; 2/3 la popolazione mondiale che potrebbe trovarsi in condizioni di "stress idrico" già entro il 2025.

L'acqua in Italia

62 miliardi di metri cubi l'acqua virtuale (quella utilizzata per produrre il cibo e i prodotti di uso comune) che importa ogni anno il nostro Paese.

6 mila litri l'acqua pro capite usata quotidianamente nel nostro Paese nei consumi, secondo il il rapporto Wwf "L'impronta idrica dell'Italia". Acqua che comprende anche quella importata con i beni di consumo e gli alimenti. Il 50% di questa è contenuta nei prodotti di origine animale.

l'acqua pro capite usata quotidianamente nel nostro Paese nei consumi, secondo il il rapporto " ". Acqua che comprende anche quella importata con i beni di consumo e gli alimenti. Il di questa è contenuta nei prodotti di origine animale. 70 miliardi di metri cubi è la misura dell'impronta idrica nella produzione nel nostro Paese, secondo il il rapporto Wwf "L'impronta idrica dell'Italia". L'85% di questa viene utilizzata in agricoltura, l'8% in produzione industriale ed il 7% in usi domestici.

L'acqua nel cibo