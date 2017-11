Lombardia, le terribili condizioni delle galline nelle fabbriche di uova

Solitamente la vita delle galline ovaiole è ben distante da quella felice e agreste del nostro immaginario, plasmato ed edulcorato dalla pubblicità. Nella maggior parte degli allevamenti, in Italia e nel mondo, le galline vivono infatti ammassate l’una l’altra, stipate in minuscole gabbie di ferro impilate in file fino a sei piani, illuminate da luce artificiale e senza conoscere mai la sensazione del calore del sole, del vento tra le piume, dell’erba sotto le zampe. La prova delle agghiaccianti condizioni in cui (non) vivono questi animali viene da un video girato dall’associazione Animal Equality in un allevamento lombardo.

L’inferno delle galline

La denuncia

A rischio anche i consumatori

La situazione delle galline in Italia

Il caso Italcarni

Oltre il velo di Maya