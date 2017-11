Sharing economy o economia collaborativa: cos’è e alcuni esempi

Le tecnologie ormai ci consentono di condividere auto, case, servizi professionali. Piattaforme come Blablacar ed Airbnb servono innanzitutto per dividere le spese, ma se ne può approfittare anche per viaggiare in modo più flessibile e magari per socializzare. Non stiamo parlando soltanto di una moda, ma di un vero e proprio settore economico che si chiama sharing economy, o economia collaborativa.

Cos'è la sharing economy: una possibile definizione

Le cinque forme di sharing economy, con alcuni esempi

Trasporti

Alloggi

Servizi domestici

Finanza

Servizi professionali

L'economia collaborativa cambia volto all'Europa