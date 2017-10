Come stanno i boschi e le foreste nel mondo

In soli tredici anni, tra il 2000 e il 2013, la superficie delle foreste considerate ancora incontaminate è diminuita del 7,2 per cento a livello mondiale. Ciò significa una perdita pari a quasi un milione di chilometri quadrati: il triplo dell’estensione territoriale dell’Italia intera. Basterebbe questo dato per comprendere in che modo le attività umane, l’incuria e la mancanza di coscienza ecologica stiano privando l’umanità di un autentico tesoro di biodiversità, nonché di un elemento fondamentale per la salvaguardia dell’equilibrio climatico globale.

In Canada, Russia e Brasile la maggior parte delle foreste incontaminate

Dall’Indonesia al Paraguay: la deforestazione continua

“L’agricoltura può sfamare il mondo senza distruggere le foreste”

Le foreste fondamentali per mitigare i cambiamenti climatici

Buone notizie in Italia, ma solo per merito della natura