Cinque consigli per vivere serenamente l’allattamento al seno

L'allattamento al seno è una cosa naturale, ma spesso si rivela un percorso tutt'altro che facile, anche per le madri fortemente motivate. Non perché vi siano reali impedimenti all'allattamento – la stragrande maggioranza delle puerpere è del tutto in grado di allattare al seno – ma perché non sempre si conoscono gli errori da evitare per allattare al seno. Negli ultimi decenni le donne hanno in parte perso la conoscenza collettiva della fisiologia del seno, finendo col tramandare da una generazione all'altra pregiudizi e cattiva informazione. Quello che era un gesto naturale, e che di fatto ha permesso alla specie umana di prosperare pur senza l'ausilio di surrogati artificiali, è diventato un percorso accidentato e frustrante. Al di là delle legittime scelte personali di ogni madre, ecco dunque quali sonole cose da evitare durante l'allattamento al seno.

Consigli per l'allattamento al seno

No alla poppata a tempo

La doppia pesata è inutile

Si dovrebbe allattare sempre a richiesta

Se il seno fa male, chiedere aiuto

Un seno morbido non è un seno “vuoto”