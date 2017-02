Respira, è la Giornata internazionale delle foreste

Le foreste coprono un terzo del pianeta e svolgono un ruolo fondamentale per gli esseri umani, circa 1,6 miliardi di persone, infatti, dipende dalle foreste per la sussistenza. Le aree verdi sono inoltre un inestimabile scrigno di biodiversità, ospitano oltre l’80 per cento delle specie terrestri animali e vegetali. I boschi, grazie al processo della fotosintesi, sono i nostri principali alleati nella riduzione della quantità di CO2 presente nell’atmosfera. Il 21 marzo si celebra la Giornata internazionale delle foreste istituita nel 2012 dalle Nazioni Unite per accrescere la consapevolezza dell’importanza di tutti gli alberi che compongono il polmone verde del pianeta Terra. “Per costruire un futuro sostenibile e resistente ai cambiamenti climatici per tutti, dobbiamo investire nelle foreste che ricoprono il nostro pianeta. Questo richiederà un impegno politico ai più alti livelli, l’adozione di politiche intelligenti, l'effettiva applicazione delle leggi e partnership e finanziamenti innovativi”, ha dichiarato il segretario generale dell’Onu Ban Ki-moon. Nonostante i numerosi vantaggi ecologici, economici e sociali e l’evidenza che la nostra sopravvivenza sia legata a doppio filo a quella delle foreste, le stiamo distruggendo. La deforestazione prosegue a un ritmo allarmante, ogni anno vengono distrutti 13 milioni di ettari di foresta. Secondo uno studio pubblicato su Science il mondo sta perdendo l’equivalente di 50 campi di calcio di foresta ogni minuto di ogni giorno degli ultimi 13 anni. Il disboscamento produce tra il 12 e il 20 per cento delle emissioni globali di gas serra, contribuendo in materia determinante al riscaldamento globale. Gli alberi infatti sono costituiti per circa il 20 per cento del loro peso da carbonio. Il tema di quest'anno, “Foreste e cambiamenti climatici”, evidenzia l’importanza delle aree verdi per mitigare gli effetti del riscaldamento globale e più in generale delle foreste nello sviluppo sostenibile. Per celebrare la giornata sono previste diverse iniziative, tra cui un evento speciale chiamato “Creare un intelligente futuro climatico” che si terrà presso la sede delle Nazioni Unite, le attività includono la piantumazione di alberi, manifestazioni, conferenze, mostre fotografiche e proiezioni, con un unico filo (o forse radice) conduttore, la tutela delle foreste. Anche sui social network la giornata genererà dibattiti e interazioni, l’hashtag di riferimento è #IntlForestDay. I motivi per salvare le foreste sono molti, ma forse voler dare un valore a un albero lo svilisce, sarebbe come attaccargli sopra un cartellino con il prezzo. Gli alberi sono gli esseri viventi più antichi del pianeta. All’alba della nostra razza ci davano rifugio dai predatori tra le loro fronde, oggi ci forniscono ossigeno, cibo e risorse. Noi dobbiamo difenderli.

2014: la seconda Giornata internazionale delle foreste