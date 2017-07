Disturbi digestivi

L'aromaterapia comincia a fare effetto fin dalle prime fasi della digestione, grazie ai segnali olfattivi che raggiungono il cervello. Il profumo del pane appena sformato o di qualunque altro cibo gustoso, per esempio, innesca una reazione a catena nell'intero apparato digerente... basta pensare a quanto poco saporito sembra ciò che si mangia quando il naso è chiuso per il raffreddore. Diverse sono le erbe aromatiche che aiutano la digestione stimolando o rilassando la muscolatura intestinale. L'olio di menta piperita, che è il digestivo per eccellenza, rilassa i muscoli dell'addome in trenta minuti e previene la nausea, sempre che non se ne abusi. Cardamomo, lavanda, rosmarino e ginepro stimolano la digestione. Limone, melissa e finocchio alleviano il bruciore di stomaco. Cannella potenzia l'azione degli enzimi preposti alla scissione del cibo, rosmarino favorisce l'assimilazione delle sostanze nutrienti. Inoltre, soprattutto per curare i problemi digestivi come l'inappetenza, la cefalea del dopopranzo, i bruciore di stomaco e i disturbi intestinali si consiglia di massaggiate sull'addome un rimedio a base di oli essenziali (spesso è proprio la manipolazione a svolgere l'effetto maggiore). Gli oli essenziali antistress come la lavanda e la melissa possono venire in soccorso quando i disturbi gastrici o intestinali sono legati al nervosismo: la tensione diminuisce la secrezione di succhi gastrici, contrae i muscoli e con ogni probabilità contribuisce all'insorgenza di disturbi come colite, ulcera gastrica e sindrome dell'intestino irritabile. Tisana per il benessere dell'intestino... Tisana per il benessere dell'intestino 1 cucchiaio di melissa o lemongrass in foglie 1/2 cucchiaio di fiori di camomilla 1/2 cucchiaio di foglie di menta Sminuzzate le erbe ponetele in un tegame ed aggiungete l'acqua bollente coprite e lasciate riposare per circa 10 minuti. Filtrate le erbe e bevete la tisana. Ciò che rimane può essere conservato in frigo per circa due giorni. Tisana Chai 2 cucchiaini di zenzero appena gattugiato 2 bastoncini di cannella della lunghezza di circa 5 cm, spezzettati 1/4 cucchiaino di chiodi di garofano qualche grano di pepe nero 5 baccelli di carcamomo 1/2 Tazza di latte (anche di soia, di riso o mandorle) un pizzico di noce moscata un cucchiaino di miele (facoltativo) In una casseruola di medie dimensioni mescolate acqua, zenzero, pezzetti di cannella, chiodi di garofano, grani di pepe nero e baccelli di cardamomo. Coprite e lasciate sobbollire per 10 minuti. Aggiungete il latte e lasciate andare a fuoco lento per altri 5 minuti Versate nelle tazze, cospargete di noce moscata o dolcificate con il miele, se volete. Conservate ciò che rimane della bevanda in frigo per non più di due giorni. A cura di Sonia Tarantola Tratto dal libro: Aromaterapia, Kathi Keville, Apogeo