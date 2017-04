Fungo Shiitake giapponese: benefici, ricette e coltivazione

Lo Shiitake (Lentinus Edodes) è una qualità di fungo che proviene dall'Estremo Oriente, già diffuso nell'antica Cina prima ancora dello sviluppo della coltivazione del riso e da centinaia di anni parte integrante della dieta in Giappone.

Cosa sono i funghi Shiitake giapponesi?

La coltivazione del fungo Shiitake

Si tratta di una delle specie più coltivate al mondo, prodotta in maniera controllata in ambienti in cui l'umidità, la temperatura, la luce e la ventilazione sono costanti.

è composto di paglia di frumento o segatura, alla quale viene aggiunto carbonato di calcio, gesso e zucchero.

Anche se richiede un investimento più alto, questo metodo è molto più veloce e più conveniente rispetto alla cultura tradizionale sui tronchi.

prezzi al dettaglio. Ad oggi la Cina è la più grande esportatitrice di funghi Shiitake.

Funghi Shiitake, le proprietà

Fungo Shiitake, quali sono i benefici e vantaggi medicinali

Shiitake è definito come uno dei funghi medicinali a causa della sua lunga storia di uso medico, in particolare nelle tradizioni della medicina orientale.

Fungo Shiitake, le ricette

Per non rovinare il fungo, passarlo velocemente sotto l'acqua fresca e

asciugarlo tamponando delicatamente. Per reidratare i funghi secchi, immergerli in acqua da venti minuti a un'ora,

spremere l'acqua in eccesso, togliere il gambo metterli da part, che potranno essere usati per il brodo.