Licopene, a cosa serve, proprietà, benefici e alimenti in cui trovarlo

In Europa quella del pomodoro rappresenta la seconda coltura agricola per importanza, ed è la prima fonte di licopene nella dieta, comprese salse, concentrati e le altre ricette. I pomodori vanno scelti molto rossi: con la maturazione la clorofilla svanisce per lasciare posto al rosso dei carotenoidi, così preziosi per la salute e amici della bellezza. Come gli altri carotenoidi, anche il licopene si assimila più facilmente se associato ai grassi, come un buon extravergine d'oliva.

Più licopene nel pomodoro crudo o cotto?

Tante proprietà

Le 10 virtù del licopene

Bio è meglio

Il miglior integratore? Concentrato di pomodoro in tubetto

"Ecco l'economicissima, potente medicina preventiva di noi maschi - scrisse sul blog Alimentazione Naturale Nico Valerio, uno dei massimi esperti italiani di nutrizione - è un tubetto di pasta di color rosso scuro che nei supermercati costa pochissimo. All'inizio, ovviamente, ero perplesso. Ma poi suggestionato dagli studi scientifici ho preso l'abitudine a mangiarne 1 o 2 cm sul pane o aggiungendolo ai primi piatti di cereali. Ora ho scoperto che è delizioso sulle tartine integrali: leggero strato di doppio concentrato di pomodoro, una oliva e due capperi con un pizzico di origano. Favoloso. E chissà quanti si svenano per acquistare l'estratto di licopene in erboristeria o farmacia. Che oltretutto, in quanto estratto, sarà molto meno efficace, forse addirittura controproducente: non c'entra nulla col rischio tumore. No, piuttosto dell'estratto di licopene puro, consumiamo ogni giorno i pomodori ben rossi (attenti che non siano verdi all'interno), la salsa pura (passata) di pomodoro (quella in vetro, semplice, senza olio né condimenti) cosparsa senza risparmio su maccheroni, polente ecc., e aggiungiamo tartine di doppio concentrato. Un tubetto di doppio concentrato costa pochi euro e va più che bene".