Una standing ovation per chi difende i polmoni del Pianeta, grazie a Foreste in piedi

Per migliaia di anni e fino all’avvento dei combustibili fossili, il legno – quindi gli alberi e le foreste – ha sempre rappresentato la fonte primaria di energia per gli esseri umani. Ancora oggi, però, oltre due miliardi di persone che vivono nelle regioni rurali come nelle zone urbanizzate dipendono dalla legna per soddisfare il loro fabbisogno energetico. Il legname, in particolare, viene usato come energia, trasformato in carbone e poi in fuoco, per cucinare e creare calore in molti paesi in via di sviluppo dove viene bruciato il 90 per cento del totale consumato nel mondo. Il riferimento, in particolare, è alle regioni più povere come l’Africa subsahariana e l’Asia.

L'energia racchiusa in una foresta

In Amazzonia per conoscere chi la difende tutti i giorni

Difendere le foreste è una responsabilità locale e globale