Curcuma, proprietà, ricette, radice fresca o secca in cucina

La curcuma, gialla radice della famiglia dello zenzero, è coltivata in Cina, Indonesia, Costa Rica. Alle Hawai, dove è chiamata "holena", è la base di tutta la medicina tradizionale. In India, il primo produttore di curcuma al mondo, è utilizzata da secoli nella medicina Ayurvedica per le sue virtù preventive e terapeutiche, soprattutto come cicatrizzante e antinfiammatorio.

Gli studi sulla curcuma

Tentativo di biopirateria con la curcuma

La curcuma in cucina