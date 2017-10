Dagli elettrodomestici all’auto elettrica, la Dyson scende in campo

Da anni, ormai, si parla dell’auto come di un elettrodomestico, votato a svolgere una semplice funzione di trasporto e non necessariamente legato al tradizionale concetto di proprietà. Forse da questa considerazione è partita la Dyson, specializzata proprio in (costosi) elettrodomestici, che entro il 2020 promette di presentare e commercializzare un’inedita vettura elettrica. L’azienda inglese amplierà così, radicalmente, il proprio bacino d’attività, diventando a tutti gli effetti un costruttore d’auto.

Dyson studia l’auto elettrica già da due anni

Il primo modello Dyson avrà una linea fuori dagli schemi

L’auto a batteria Dyson verrà prodotta in Cina

Dyson non crede nella guida autonoma

Apple e Google hanno rinunciato a una vettura in proprio