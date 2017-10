Halloween, fra dietologia, fitoterapia e paganesimo

“All Hallows Eve” è la notte di tutti gli spiriti, ma anche la religiosa “Festa di Ognissanti” e cade nel calendario pagano tra il 31 ottobre e il primo giorno di novembre. Il suo primo antichissimo nome è “Samhain”, una parola celtica che deriva da Sam Fuin, la fine dell’estate, dunque per i contadini l’ultimo raccolto prima dell’inverno. Un raccolto che si sperava abbondante perché avrebbe riempito i granai per gli uomini e provveduto all’ultimo taglio di foraggio per gli animali, in vista dell’inverno e del riposo dei campi.

Luce-Buio

Semi di zucca

Vin brulé per accendere l’eros