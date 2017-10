L’alga che aiuta la tiroide

L'Ascophyllum nodosum è un'alga bruna che prolifera sulle coste dell'oceano Atlantico, ma si trova anche sulle coste dell'Europa nord occidentale, della Groenlandia e sulle coste orientali del Nord America. Da diversi anni è sotto la lente dei ricercatori che ne stanno studiando le tante applicazioni nel campo della salute. La polvere di quest'alga fornisce una quantità importante di vitamine, minerali, oligoelementi e amminoacidi. E' indicata in caso di problemi alla tiroide, infezioni alle vie urinarie, calcoli alla cistifellea, infiammazioni intestinali e ulcere allo stomaco. Regola la pressione e il tasso di colesterolo nel sangue. Favorisce l'espulsione dall'organismo di metalli come il piombo e il mercurio. Per saperne di più, abbiamo fatto alcune domande a Cosmo Simone di Natural Point, azienda produttrice di un integratore a base di Ascophyllum nodosum. Quali sono le proprietà di quest'alga? Come le kelp, Ascophyllum nodosum è un'alga bruna marina ricca di iodio, in una forma biodisponibile per l'organismo. Cresce in prossimità delle coste dell'oceano atlantico e si caratterizza per essere un ottimo alimento perché presenta naturalmente proteine a elevato valore biologico, minerali come selenio, ferro e zinco. Sono presenti inoltre tirosina, le vitamine del gruppo B (inclusa la B12) e le vitamine A, C, D, E, H, K. Tutte sostanze, queste, che favoriscono l'assorbimento dello iodio, sostenendo così la concentrazione, il metabolismo energetico, la normale funzione tiroidea e la produzione di ormoni tiroidei. A proposito di tiroide… come la aiuta? Attraverso lo iodio, di cui queste alghe sono particolarmente ricche, presente in forma organica e altamente biodisponibile. Ma il sistema endocrino, per il suo equilibrio, ha anche bisogno della presenza simultanea di un contenuto bilanciato di altri nutrienti: Ascophyllum nodosum contiene perciò anche una serie di nutrienti combinati tra loro utili ad assimilare meglio lo iodio e necessari per nutrire il sistema endocrino e la tiroide. Iodio, selenio, tirosina, zinco, rame, vitamine A, B2, B3, B6 e C sono alcuni dei nutrienti forniti dall'alga utili per sostenere il benessere della tiroide. Come partecipa all'eliminazione delle sostanze chimiche accumulate nell'organismo? Grazie alla presenza di fibre alimentari (alginati, fucoidano e mannitolo): queste, creando un gel viscoso, aiutano a migliorare i processi di detossificazione, e in questo modo l'organismo si libera dagli additivi chimici contenuti negli alimenti e dagli inquinanti ambientali. Come regola il peso corporeo? Senza un'appropriata depurazione dell'organismo e una corretta nutrizione, si può verificare l'accumulo nelle cellule adipose di tossine che, se presenti a elevati livelli, vengono rilasciate nel torrente circolatorio. Quando i livelli di tossine diventano troppo elevati, si può determinare una diminuzione degli ormoni tiroidei, necessari a mantenere un metabolismo efficiente. Grazie al suo supporto al lavoro della tiroide, Ascophyllum nodosum si rivela un utile alleato nei regimi dietetici e nel mantenimento dell'equilibrio del peso corporeo. Ci sono controindicazioni al consumo di questa alga? Ad oggi non si conoscono controindicazioni. Grazie al suo contenuto completo e bilanciato di sostanze nutritive, può essere un valido supporto nutrizionale utile a equilibrare e rafforzare la capacità dell'organismo di ripristinare un buono stato di salute.