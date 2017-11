Msm, metilsulfonilmetano o zolfo organico. Tutte le proprietà del minerale della salute e della bellezza

Chiamato anche minerale della bellezza o zolfo organico il metilsulfonilmetano, conosciuto con l'acronimo Msm, è un elemento essenziale per la vita, presente in ogni cellula di tutti gli esseri viventi. Lo troviamo nelle proteine dei muscoli, più esattamente negli aminoacidi solforati, in alcuni coenzimi, negli ormoni, in poche vitamine e nei grassi complessi. L’organismo però non è in grado di sintetizzarlo quindi risulta fondamentale integrarlo attraverso l’alimentazione per soddisfare il normale fabbisogno quotidiano.

Metilsulfonilmetano (Msm) e alimentazione

Msm e infiammazione

Controindicazioni

Msm e attività fisica

Tutte le proprietà dell'Msm anche per unghie e capelli

Come assumere l'Msm