Energia solare per alimentare le fabbriche. Per Scania è possibile

Mai quanto oggi, il mondo dei trasporti è attraversato da forti contraddizioni. Da una parte è accusato d’essere uno dei maggiori responsabili dell’inquinamento atmosferico, dall’altra è una delle realtà più sensibili alla questione ambientale, alla continua ricerca di soluzioni ecocompatibili. Nel primo caso le accuse sono tutt’altro che infondate, dato che la stessa Eea (European Environment Agency), l’Agenzia europea dell’ambiente, attribuisce al settore della movimentazione su gomma quasi un quarto del totale delle emissioni di gas serra in Europa. Nel secondo caso, colossi come la svedese Scania si impegnano non solo nella progettazione di veicoli ibridi o alimentati mediante carburanti alternativi, ma anche nella trasformazione sostenibile degli impianti produttivi. Attingendo, in special modo, all’energia solare.

Otto campi da calcio di pannelli fotovoltaici

Non solo Scania crede nell’energia solare ed eolica

Energia solare per la Gigafactory Tesla