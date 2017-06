Halloween, fra dietologia, fitoterapia e paganesimo

“All Hallows Eve” è la notte di tutti gli spiriti, ma anche la religiosa “Festa di Ognissanti” e cade nel calendario pagano tra il 31 ottobre e il primo giorno di novembre. Il suo primo antichissimo nome è “Samhain”, una parola celtica che deriva da Sam Fuin, la fine dell’estate, dunque per i contadini l’ultimo raccolto prima dell’inverno. Un raccolto che si sperava abbondante perché avrebbe riempito i granai per gli uomini e provveduto all’ultimo taglio di foraggio per gli animali, in vista dell’inverno e del riposo dei campi. Per un tale auspicio serviva una grande protezione, una benedizione propiziatoria: tale grazia era richiesta agli antenati, agli avi familiari, a chi poteva proteggere la famiglia e il raccolto con uno sguardo benevolo e amorevole dal cielo. Dunque nessuno zombie, nessuna strega cattiva. L’antico rituale prevede di lasciare una candela accesa davanti a casa ornata con la frutta di stagione (una mela o una zucca) come offerta agli avi, affinchè seguendo la luce i loro spiriti possano tornare a casa. La tavola dovrà avere un posto in più apparecchiato, che rimarrà vuoto durante la cena di Ognissanti, perché destinato allo spirito protettore della casa. Halloween è una festa di lunga tradizione che ci consente di apprezzare molti aspetti di questo passaggio stagionale.

Luce-Buio

minerali, tra cui fosforo, ferro, magnesio e potassio. È fra gli alimenti utili nella protezione anticancro per il suo ruolo normalizzante verso l'insulina. La zucca inoltre è ricca di, tra cui, magnesio e potassio.

Semi di zucca

Vin brulé per accendere l’eros