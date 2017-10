Ermete Realacci. Trump ha attivato i nostri anticorpi e ci ha uniti sul fronte della sostenibilità

Ambiente, qualità, sostenibilità, energie rinnovabili, cultura. Sono questi i motori del nostro futuro, in Italia e nel mondo. Lo dicono i numeri, lo dice l'economia. E chi non ci crede, come Donald Trump, non farà altro che unirci in un fronte comune. Ne è fermamente convinto Ermete Realacci, presidente di Fondazione Symbola e presidente onorario di Legambiente, a capo della commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera ed esponente del Partito democratico. Di tutti questi argomenti, e di molto altro, si parlerà dal 4 all'8 luglio tra Macerata e Treia, per il Festival della Soft Economy seguito dal seminario estivo di Symbola. Fondazione Symbola parla di cultura, made in Italy, qualità, bellezza. Un aspetto molto interessante è che a tutto ciò attribuisce dei numeri, un peso economico. Come mai avete scelto quest’approccio? È un aspetto fondamentale. Se vuoi fare affermare un’idea, anche nuova, hai bisogno di tre cose. Hai bisogno di una visione, perché, riprendendo una frase di Seneca, “non esistono venti favorevoli per il marinaio che non sa dove andare”. Poi servono i numeri, l'ancoraggio per mettere in campo l'idea: dai nostri rapporti emerge sempre la volontà di dimostrare che "essere buoni", cioè puntare su scelte valoriali (green economy, cultura...), ha un'efficacia anche economica. Infine, servono le storie: tutto questo deve diventare un racconto, una suggestione replicabile. Questo approccio richiede in primo luogo una grande curiosità per quello che accade. Poi, richiede grande rigore: quando ci si confronta con i numeri, è difficile acquisire credibilità ed è facilissimo perderla. A questo noi siamo molto attenti. Galileo diceva “Misura ciò che è misurabile e rendi misurabile ciò che non lo è”, ed è proprio quello che cerchiamo di fare: misuriamo ciò che apparentemente non si presta a essere misurato.

Foto in apertura © Fondazione Symbola