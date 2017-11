Fra le sostanze principe per una buona tutela dell'epidermide ricordiamo il, precursore della vitamina A, nota per il mantenimento della salute della pelle e delle membrane. Ne sono fonte tutti i vegetali e frutti dal colore prevalentemente arancio o rosso, quindi, peperoni,, mango, melone, albicocche,, che dovrebbero essere presenti nella nostra dieta quotidiana.

Perché quindi non consumarli così come la natura propone o sotto forma di centrifugato? Anche lesono ricche di beta-carotene ed in particolare lsalina.