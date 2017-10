Barack Obama è l’ospite d’onore di Seeds&Chips, perché il cibo è una delle armi contro i cambiamenti climatici

Sognare non costa nulla. Se poi hai la fortuna di essere l’unico che, al momento giusto, prova a realizzare quel sogno, è facile che questo si realizzi più facilmente e velocemente del previsto. Più o meno dev’essere andata così quando Marco Gualtieri, ideatore del summit Seeds&Chips dedicato a innovazione e alimentazione, ha deciso di provare a portare a Milano uno dei presidenti più apprezzati nella storia degli Stati Uniti: Barack Obama. Ospite d’onore dell’edizione 2017 che si tiene dall’8 all’11 maggio a Fieramilano (Rho), Obama ha accettato di tenere un intervento dedicato al legame tra nutrizione e riscaldamento globale, insieme al suo ex consulente sulle politiche nutrizionali Sam Kass, colui che ha dato vita al celeberrimo orto curato dalla ex first lady Michelle quando era inquilina della Casa Bianca.

L'idea di Gualtieri vola alto

Innovazione e tradizione

La lotta allo spreco alimentare

Il buon esempio è fatto di valori

Le origini di Seeds&Chips