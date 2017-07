Fiat-Chrysler ci ripensa, la prima auto elettrica debutterà tra pochi giorni

Sino ad oggi il Gruppo FCA (Fiat-Chrysler Automobiles) ha calcato il terreno della mobilità sostenibile grazie soprattutto alle motorizzazioni bifuel, vale a dire a propulsori che affiancano alla classica alimentazione a benzina il GPL, il metano e il bioetanolo, compiendo solo piccoli passi nella direzione dell’elettrificazione. Un orizzonte, quest’ultimo, nel quale il costruttore italo-americano non credeva, per ammissione degli stessi vertici, almeno nel breve periodo. Ora, però, tutto potrebbe cambiare. In occasione del prossimo CES di Las Vegas, il più grande Salone al mondo dedicato all’elettronica di consumo, in programma dal 5 all’8 gennaio, debutterà la nuova Chrysler Pacifica Electric, alimentata esclusivamente a batteria. La testa di ponte di un’inedita famiglia di vetture a zero emissioni.

