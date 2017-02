Limone: proprietà e valori nutrizionali del frutto della salute e della vitalità

Diffuso ormai in tutto il mondo, i primi frutti di limone crebbero in Oriente, e arrivarono in Europa passando per la Palestina e l’Africa. Da alcune raffigurazioni rinvenute dagli archeologi durante gli scavi a Pompei, sembra che i Romani conoscessero la pianta del limone già dal I° secolo dopo Cristo. Ma le prime coltivazioni della pianta di limone in Europa risalgono al XV secolo, periodo in cui si scoprì come la vitamina C contenuta nell’agrume potesse colmarne le carenze e curare lo scorbuto, grave patologia risultato di un’alimentazione povera di tale vitamina.

Le proprietà del limone

Vitamine e sali minerali contenuti nel limone

Come curarsi e depurarsi con il limone

Rimedi naturali del limone