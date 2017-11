Dolce di clementine

Ingredienti per 4/6 persone 4 clementine bio 250 gr mandorle 6 uova 200 gr zucchero di canna integrale 1 cucchiaino di lievito per dolci burro e pangrattato per foderare la teglia cannella in polvere a piacere Preparazione Lavare le clementine e farle bollire fino a cottura. Tritare le mandorle e passarle al frullatore con le clementine (complete di buccia), lo zucchero e i rossi d'uovo. Montare gli albumi a neve ed incorporarli, insieme al lievito, nell'impasto. Versare nello stampo imburrato e cosparso di pangrattato e cuocere in forno a 160° per 1 ora. Notizie e consigli Per un pranzo di Natale elegante, cuocere l'impasto in piccole formine e servire i dolci spolverandoli di cannella. A cura di www.teresadellefragole.it