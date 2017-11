Panzanella croccante di primavera

Se la stagione dei pomodori maturi non è ancora arrivata ecco una variante primaverile della tradizionale panzanella toscana, con asparagi, piselli, spinaci e cipollotto. Ingredienti per 4 persone 8-10 fette di pane integrale preparato con lievito di pasta acida 1 mazzetto di asparagi 2 tazze di piselli freschi 4 manciate di spinaci piccoli 1 cipollotto 1 cucchiaio di timo fresco 1 spicchio d'aglio olio extra vergine di oliva sale marino integrale pepe nero da macinare Preparazione Tagliare il pane a fette e poi a cubetti di circa 1 cm. Metterli in una grande ciotola con abbondante olio, aglio e cipollotto tritati, timo, poco sale. Mescolare bene. Versare il pane in una teglia da forno e tostarlo in forno già caldo a 180 gradi per circa 10, controllandone la doratura. In una padella versare un giro di olio, una spruzzata generosa d’ acqua e pochissimo sale. Accendere il fornello e quando l'acqua inizia a bollire, gettarvi gli asparagi tagliati a losanghe. Coprire, attendere circa 20 secondi e poi aggiungere i piselli. Coprire nuovamente e dopo qualche secondo aggiungere gli spinaci. Rimettere il coperchio, cuocere fino a quando le foglioline iniziano ad appassire un po’. Versare i crostini di pane in una ciotola capiente . Aggiungere le verdure saltate in padella con il loro condimento e mescolare il tutto. Assaggiare e regolare di olio e sale se serve. Aggiungere una macinata di pepe. Servire in tavola su un grande piatto da portata.