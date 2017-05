Un piacere selvaggio, torniamo alla frutta e verdura delle nostre radici

Le specie di frutta e verdura che compriamo tutti i giorni nei negozi, mercati e supermercati rappresentano una fetta minuscola delle varietà selvatiche presenti in natura. Se da un lato la loro coltivazione selettiva e controllata ha permesso all’umanità di prosperare, nel libro Un piacere selvaggio – La giusta alimentazione per una saluta di ferro l'autrice Jo Robinson getta nuova luce sugli effetti negativi dell'agricoltura sui valori nutritivi dei vegetali. Ad essa infatti è attribuita la proliferazione di ortaggi scelti non per il loro contenuto di vitamine, minerali, acidi grassi, polifenoli e fitonutrienti ma per il loro gusto e aspetto, con effetti duraturi sul nostro benessere.

Un piacere selvaggio, i vegetali hanno perso i loro nutrienti

“Coltivando in modo selettivo frutti e verdure più appetibili, li abbiamo privati di alcuni di quei nutrienti che oggi sappiamo essere fondamentali per una salute di ferro” (Un piacere selvaggio, pagina 4)

Frutta e ortaggi per una salute di ferro