Quando la gola è infiammata la natura ci viene in aiuto

Sensazioni di bruciore, bisogno di deglutire spesso, voglia di ingerire cibi freschi e cremosi. Questi sono alcuni dei sintomi del mal di gola, disturbo che si manifesta in autunno e in inverno, con l’arrivo del freddo e quando si verificano sbalzi di temperatura. Ma si può prevenire questo fastidio ricorrendo a rimedi naturali come il limone, ricco di vitamine (contiene quelle del gruppo B e A, oltre che la vitamina C) e concentrato di sali minerali, tra cui ferro, manganese, fosforo. Negli ultimi anni è avvenuta una riscoperta di questo prezioso agrume originario dell’Oriente proprio per le sue innumerevoli proprietà disintossicanti, depurative, drenanti, rimineralizzanti; in più, rinforza le difese immunitarie. Ecco perché si può parlare di una vera e propria cura del limone. In realtà, non ne esiste una sola, ma diverse. La più semplice ed efficace consiste nel bere ogni mattina a digiuno un bicchiere di acqua a cui è aggiunto il succo di un limone non trattato. Per chi non ama molto il sapore acidulo può aggiungere all’acqua un cucchiaino di miele, consigliato quello di tiglio o di timo.