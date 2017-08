Spesa di settembre, frutta e verdura di stagione

Frutto sano e completo, l'uva è molto gustosa. Merito del suo contenuto in zuccheri, fino a 150 grammi per chilo, che non deve comunque preoccupare: si tratta di glucosio e levulosio, zuccheri in una forma direttamente assimilabile e concessi, sotto controllo, anche ai diabetici. Tra la frutta e verdura di stagione, l'uva è una miniera di virtù benefiche. E' ricca di vitamina A e B1. Contiene vitamina PP e C e molti sali minerali tra cui manganese, calcio, magnesio, potassio, ferro, sodio. Questo mix di vitamine e minerali ne fa un alimento ideale per stimolare il lavoro del fegato, per disintossicare l'organismo, rimineralizzare, contrastare l'anemia. La presenza di acido fosforico e silice rende l'uva un frutto energetico per i muscoli e il sistema nervoso, particolarmente consigliato alle donne in gravidanza e ai bambini in crescita. Le sue proprietà benefiche sono ancora più complete se si riesce a mangiare l'acino tutto intero, masticando con cura anche i vinaccioli: è proprio da questi piccoli semi che si estrae l'olio di vinacciolo, un anticolesterolo naturale. La tradizione di curarsi con frutta e verdura di stagione è antica: la cura con l'uva, l'ampeloterapia era già conosciuta da Greci e Romani, che la usavano come ricostituente e per disintossicarsi. Ancora oggi, a cavallo tra il mese di settembre e quello di ottobre di ogni anno, nel Garda trentino si continua a festeggiare questo frutto così prezioso per la salute e a tramandare la conoscenza della cura con l'uva, detta Traubenkur. In cosa consiste la cura dell'uva? Nel nutrirsi esclusivamente del gustoso frutto per due o tre giorni, per godere della sua azione depurativa di fegato e pelle, per disintossicare l'organismo e tonificarlo.

Frutta e verdura di stagione

: bietola, cavolfiore, cavolo cappuccio,