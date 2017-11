Fiori eduli: l’elenco dei fiori commestibili che puoi usare in cucina

Anche voi potrete creare piatti profumati e gustosi con i fiori commestibili. Un piatto ornato con la viola del pensiero, assume tutta un'altra aria, colore, profumo e significato. Ma possiamo decorarlo anche con i nasturzi. O con vellutati petali di rosa. I fiori commestibili non sono solo una festa per gli occhi, ma anche per il palato. La borragine sa di cocomero, la calendula aggiunge un po' di aspro, i bei fiori della rucola un pizzico pepato. Ora, mangiar fiori può sembrare un po' strano, ma certamente ognuno di noi ne ha mangiati, magari senza pensarci: i broccoli, i carciofi, i cavolfiori, sono tutte infiorescenze delle piante di cui siamo golosi. Cucinare con i fiori può anche sembrare una novità, invece in effetti dietro c'è una certa storia: i Cinesi li usano da migliaia di anni, e ci sono testimonianze del loro uso da parte dei Romani. In Inghilterra, nel periodo Vittoriano, le rose erano usate per una gran varietà di piatti. Oggi assistiamo a un bel rinascimento di quest'idea. Ma prima di andare nel giardinetto sotto casa a raccogliere fiori, occorre fare attenzione! Alcuni fiori sono velenosi, perciò consultate il nostro elenco (e un anche un manuale fotografico per poter riconoscere i fiori) prima di cospargere di petali la vostra insalata!

Quali fiori commestibili scegliere

Liquore ai fiori

Ingredienti per il liquore ai fiori

170 grammi di violette

170 grammi di petali di rose rosse

170 grammi di petali di acacia

170 grammi fiori d'arancio

1870 grammi di petali di garofano

100 grammi di fiori di gelsomino

3 chiodi di garofano

la buccia di un limone biologico

un cucchiaio raso di zucchero di canna integrale

1 litro di brandy

