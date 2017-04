Spesa di giugno, frutta e verdura di stagione

A giugno arrivano le fragranti albicocche, vere amiche dell'estate e della tintarella. Ricchissime di caroteni, aiutano la pelle ad abbronzarsi rapidamente e in tutta sicurezza. Se vi capita di acquistare delle albicocche un po' durette e non troppo dolci, servitele in insalata, affettate con la barbabietola e condite con sale marino, olio extra vergine di oliva, noci e tanta menta fresca tritata. Una fresca e insolita delizia estiva da servire come antipasto.

Frutta e verdura di stagione a giugno

Pesci di stagione a giugno