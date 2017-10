Agopuntura. Scopri i benefici, cosa cura e se fa male

L'agopuntura consiste nel pungere con aghi dei punti specifici collocati lungo una complessa struttura di canali energetici chiamati meridiani che percorrono tutto il nostro corpo. Agli inizi ci si serviva di aghi in bronzo o in ferro, poi in oro o argento. Attualmente si utilizzano aghi in acciaio monouso.

Cos’è l’agopuntura

la moxibustione che consiste nel bruciare coni o sigari di artemisia in prossimità del punto;

che consiste nel bruciare coni o sigari di artemisia in prossimità del punto; la elettrostimolazione che potenzia l’azione di coppie di aghi attraverso particolari tipi di corrente;

che potenzia l’azione di coppie di aghi attraverso particolari tipi di corrente; la coppettazione che applica sul punto con o senza ago inserito una coppetta al cui interno si è creato il vuoto in modo tale da esercitare una sorta di suzione dell’area da trattare;

che applica sul punto con o senza ago inserito una coppetta al cui interno si è creato il vuoto in modo tale da esercitare una sorta di suzione dell’area da trattare; il micromassaggio che tratta i punti con la pressione delle dita invece che con gli aghi;

che tratta i punti con la pressione delle dita invece che con gli aghi; metodi moderni che ricorrono all’impiego di laser, piccoli magneti, infiltrazione con piccole dosi di sostanze ad azione curativa

Agopuntura sull’orecchio

Come funziona

Fa male?

Punti meridiani

Benefici: cosa cura

Ansia

Gravidanza

L'agopuntura in Italia

Costi