Una pera al giorno per essere più magri

Le persone che mangiano abitualmente pere presentano un peso inferiore e hanno il 35 per cento in meno di probabilità di essere obese rispetto alle loro omologhe che non le mangiano: a sostenerlo è uno studio, pubblicato su Nutrition and Food Science, che ha utilizzato nove anni di dati dal National Health and Nutrition Examination Survey, ottenuti da 24.808 partecipanti dai 19 anni in su.