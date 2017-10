Fiori di Bach: cosa sono e come si somministrano i rimedi floreali di Bach

La terapia che si basa sui fiori di Bach è estremamente semplice, innocua ed efficace. Parte della sua bellezza è determinata dal fatto che l'applicazione non richiede un grande sapere, ma piuttosto una grande sensibilità e intuizione. I rimedi infatti funzionano sulla base di una "diagnosi" dello stato emotivo della persona che li deve assumere. Ad ogni estratto corrispondono altrettanti profili psicologici nei quali riconoscersi, in quel particolare momento della propria vita e dai quali partire per le applicazioni.

Cosa sono i fiori di Bach

Come vengono prodotti i fiori di Bach

Quali sono i fiori di bach

Come somministrare i fiori di Bach