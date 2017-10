Rimedi naturali per l’herpes virus, come prevenirlo e curarlo

Con la definizione herpes virus vengono riconosciuti l’herpes simplex, l’herpes zoster ed Epstein Barr virus. Quelli menzionati sono i più diffusi e quelli di cui più comunemente sentiamo parlare anche se le cause scatenanti e le loro caratteristiche sono diverse. Tutti hanno però un denominatore comune e cioè la peculiarità di colpire persone con un sistema immunitario debole o soggetti poco in forma. In alcuni casi possono addirittura sovrapporsi creando situazioni di malessere molto impegnative, di lunga durata e difficili da risolvere.

Tipi di herpes virus

Herpes simplex

Herpes zoster

Epstein Barr virus

Rimedi naturali per l'herpes

Lisina negli alimenti

Come prevenire l'herpes

Herpes virus e fiori australiani

Come curare l'herpes con pomate e creme

Controindicazioni e dosaggi