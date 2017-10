Spesa di gennaio, frutta e verdura di stagione

Gennaio è il mese degli agrumi, che ci vengono in aiuto con la vitamina C e i bioflavonoidi per rafforzare il sistema immunitario e proteggerci dai malanni stagionali; per assimilare al meglio i principi attivi degli agrumi, meglio consumarli con tutta la buccia (ovviamente agrumi biologici, altrimenti rischiamo di mangiare anche un po' di difenile e di pesticidi). Per proteggersi dal freddo aiuta la frutta secca, nutriente ed energetica, ottima anche per preparare dolci gustosi e leggeri.

Frutta e verdura di stagione